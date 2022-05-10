尹锡悦：韩经济面临综合性危机 应由民间和市场主导改善经济质量

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦指出，目前韩国经济正面临综合性危机，将通过由民间和市场主导的经济质量改善来克服危机。尹锡悦还表示，将果断改善削弱企业竞争力的制度和规制。尹锡悦在主持召开新政府经济政策方向发布会时表示，当前韩国经济面对的国内外环境十分严峻。经济低迷、物价上涨的滞涨风险上升，经济和市场均在动摇。尹锡悦表示，应通过克服民生危机以及实现飞跃式的经济发展来解决低增长和贫富分化等问题。解决方案为民间主导创造就业岗位。尹锡悦表示，越是危机，就越需要通过民间主导、市场主导来改善韩国的经济质量，否则将很难克服综合危机。尹锡悦还表示，将废除阻碍民间创新和新产业发展的落后制度，取消不依据法律的惯例性影子规制。对于扰乱市场秩序的不公正行为，将根据法律和原则采取措施。尹锡悦还承诺将在半导体等国家战略产业研发援助和人才培养问题上尽政府所能。尹锡悦表示，将不再忽视韩国社会的结构性问题，并重提5月16日在国会施政演说中指出的劳动、教育和年金改革的必要性。尹锡悦表示，这是着眼于未来的政府必须要走的道路，相信政界无论朝野，都将予以跨党派合作。尹锡悦还表示，政府将努力解决物价、利率和居住问题，减轻民间的生产费用负担、尽可能地稳定生活物价。