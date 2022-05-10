韩政府下调今年经济增速预期至2.6% 延长燃油税下调时间和下调法人税

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韩国国际广播电台报道：韩国政府预计，受外部环境恶化影响，今年韩国经济增速将放缓至2.6%。这较去年底3.1%的预期值低0.5个百分点。政府还将今年的物价涨幅预期值大幅上调至4.7%。有关部门16日在政府首尔办公楼联合公布了新政府经济政策方向，并修改了今年的经济增速预期值。政府还预计明年韩国经济增速为2.5%、物价涨幅为3%。另外，政府决定将原定于7月结束的燃油税下调30%措施延长至今年年底。购买混合动力车、电动汽车等环保型汽车时缴纳的个别消费税减免措施将维持到2024年。政府还决定将法人税最高税率从25%下调至22%，以鼓励企业投资、增加就业岗位。政府还将改善针对国内外留存收益分配的税收体系，缓解对法人的双重课税问题。同时，法务部、公正交易委员会等有关部门工作组将推动合理修改经济法刑罚标准，确保不对企业活动构成制约。另外，还将修改《重大事故处罚法》施行令，明确经营责任人的义务、提高事故预防的实效性。政府还将加强对半导体等国家战略技术的投资激励。企业对国家战略技术设备投资的税额扣除率将统一，被列为国家战略技术的半导体技术将在目前20项的基础上大幅增设，设备投资特别资金的支援范围和规模也将扩大。政府还将指定半导体特色大学，扩大招生规模，为大学、研究所和企业架桥培养人才。政府还决定推迟两年引入针对股票转让收益征收的金融投资所得税，并下调证券交易税，促进资本市场的活跃度。政府还将对文化内容、旅游、卫生医疗等朝阳服务领域的规制进行全面调查，改善阻碍创新的规制。