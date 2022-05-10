韩国会提起首个“协助尊严死”法案

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韩国国际广播电台报道：随着对“体面死亡”的社会呼声越来越高，韩国国会提起首个“协助尊严死”法案。“协助尊严死”是指在医疗人员的帮助下自行结束生命。韩国从2018年开始实施《延命医疗决定法》。该法规定，处于临终状态的患者可根据此前表达的意愿，停止无意义的延命治疗。随着对“体面死亡”的社会呼声越来越大，国会提起了比停止延命治疗更进一步的“协助尊严死”法案。根据该法案，经受无法忍受的痛苦且无恢复可能性的疾病晚期患者根据其本人意愿、在主治医生的帮助下结束生命的行为被定义为“协助尊严死”。法案还规定，协助尊严死须经过协助尊严死审查委员会的审议。委员会由医疗、伦理专家组成，保健福祉部长官担任委员长。共同民主党议员安圭佰表示，最近约有80%的成人赞成安乐死，民众对尊严死的关注度日渐上升。考虑到对生命的自主决定权，提起了该项法案。相关话题在全球范围内存在不小的争议。荷兰、比利时、瑞士、加拿大和美国部分州均允许协助自杀行为，不过英国禁止此类行为，天主教等宗教界也表示反对。教皇方济各曾表示，我们应陪伴面临死亡的人们，但不能做引起死亡或帮助自杀之事。专家强调，比起关注争议，更应通过政策、制度的有关讨论，使更广泛的“体面死亡”落到实处。