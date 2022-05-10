韩油类税下调幅度下月起扩大至37%

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韩国国际广播电台报道：为应对高油价，韩国政府决定从下月起将油类税下调幅度扩大至最高水平37%。另外，政府还将扩大对使用柴油的货车的补贴，并公布了旨在降低国内航线机票价格的对策。韩国政府19日召开首次紧急经济有关部门长官会议。会议决定，从下月起将油类税下调幅度扩大至37%，并适用至年底。目前韩国实施油类税下调30%的措施，下调幅度为有史以来最高水平；37%是下调幅度的上限。预计此次措施将带来汽油每升下调57韩元、柴油每升下调38韩元的效果。韩国产业通商资源部长官李昌洋表示，预计汽油每月将可节省约7000韩元，有望减轻国民的油费负担。政府计划寻求加油站和炼油公司的配合，力争使直营加油站即刻下调价格、自营加油站在2周内下调价格。政府还决定下调油价联动补贴的发放标准，减轻受柴油价格上涨影响的运输物流行业从业人员的负担。补贴标准从本月起由1850韩元下调1750韩元，下月起将进一步下调至1700韩元；44万辆货车和2万辆公共汽车将受益。另外，为鼓励使用公共交通，公共交通信用卡所得抵扣率将从40%上调至80%；国内航线航油的配额关税下调至0%。国土交通部长官元喜龙表示，夏季休假在即，国民对机票价格深感压力，将继续努力减轻国民实际感受到的机票价格负担。不过有分析指出，由于国际油价持续走高，国内油价也随之上涨，油类税下调幅度扩大措施的效果或有限。