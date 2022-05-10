韩钢琴家林允灿成为范·克莱本国际钢琴比赛最年轻金奖获得者

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韩国国际广播电台报道：韩国钢琴演奏家林允灿（音）获得范·克莱本国际钢琴比赛金奖，引起轰动。范·克莱本国际钢琴比赛和肖邦国际钢琴比赛、伊丽莎白女王国际音乐比赛并称为全球三大钢琴比赛。林允灿年仅18岁，创下了金奖最年轻获奖者的纪录。今年范·克莱本国际钢琴比赛的颁奖仪式在钢琴演奏的乌克兰国歌中拉开帷幕。最后被点名的金奖获得者是年仅18岁的韩国演奏家林允灿。林允灿是本届比赛最年轻的参赛者，也是历年金奖获得者中最年幼的一位。此前他还获得了人气奖和现代音乐奖。林允灿在发表获奖感言时表示，将此奖献给我所尊敬的所有艺术家，今后将努力成为不断进步的演奏者。林允灿以独有的方式大胆诠释了以高难度著称的李斯特《超技练习曲》和拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》，此前便被认为是热门获奖候选人。评审委员表示，林允灿在半决赛中演奏的李斯特《超技练习曲》令人吃惊，其实力在所有参赛者中是最杰出的，还表现出了无限的发展潜能。林允灿在比赛期间毫不关注获奖与否，只专注于带来更好的演奏，表现出了成熟的面貌。他表示，很不愿意成为有人气的钢琴家，比赛结束后可以演奏更多的作品，这反而更令我期待。俄罗斯演奏家安娜·盖纽申涅、乌克兰演奏家德米特罗·乔尼分别获得银奖和铜奖。比赛举办地附近的圣丹斯广场也沉浸在一片喜庆的氛围之中，祝贺着新钢琴大师的诞生。