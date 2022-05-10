韩股指跌至盘中新低 外国投资者大量抛售

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韩国国际广播电台报道：韩国综指20日盘中刷新年内新低。当天上午10时20分，韩综指跌至2394.13点。此前韩综指还一度跌至2391.27点，刷新了前一个交易日创下的全年新低（2396.47点），是2020年11月5日以来的盘中最低纪录。目前外国投资者在韩综指净抛售4400亿韩元。由于美元走高，开盘后美元兑韩元汇率创下年内新高，进一步加剧了外国投资者的抛售势头。三星电子股价盘中下跌2.51%，至5.82万韩元，为52周以来的最低纪录。LG能源解决方案（-2.70%）、SK海力士（-2.70%）、三星生物制药（-2.64%）也出现了较大幅度的下跌。同一时间科斯达克指数为777.63点，较前一个交易日下跌21.06，跌幅为2.64%。这同样创下了年内新低，也是2020年10月27日（766.96点）以来的盘中最低点。外国投资者和机构投资者分别在科斯达克净抛售1700亿韩元、61亿韩元。韩元兑美元汇率则创下了年内新高。20日11时35分，美元兑韩元汇率为1295.0韩元，较前一个交易日的收盘价上涨7.7韩元；打破了本月15日盘中1293.2韩元的最高纪录。市场担忧美国、英国、瑞士等主要国家央行的加息政策将使经济增长放缓，对安全资产的偏好心理突出。