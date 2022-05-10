韩空军时隔5年公开举行大规模军演 出动F-35A等70余架军机

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韩国国际广播电台报道：韩国空军实施大规模空中综合演习，应对北韩连续的导弹挑衅和第7次核试验准备。空军第29战术开发训练飞行大队本月20日至24日举行上半年“翔鹰”演习，这是空军时隔5年公开进行军演。据空军方面的消息，参与此次军演的包括最新型F-35A隐形战斗机，F-15K、F-16、KF-16、FA-50、F-4E、F-5战斗机，KA-1基础教练机，E-737预警机，CN-235运输机等70余架军机和200余名特工人员。演习将模拟大规模空战场景，分为我军“蓝色空军（Blue Air）”和敌军“红色空军（Red Air）”进行。具体训练包括远距离探测、识别和拦截敌方航空太空战力的防御制空作战，惩罚打击敌方核心战力和挑衅原点的大规模攻击编队训练，消除敌方导弹、补给线等威胁的紧急航空切断作战等。此次军演还将运用可实时汇报飞机高度、速度、方向等飞行情况和虚拟武器发射结果的空中战斗训练系统(ACMI)，帮助飞行员准确掌握战斗情况、培养战斗执行能力。“翔鹰”是由韩国空军举行的单边大规模战役级别空中综合演习，旨在抵御敌方空中战力的大规模突袭。该演习从2008年起实施，每年2次。考虑到平昌冬奥会、南北首脑会谈等南北间和解氛围，空军从2018年起再未向外部公开演习情况。不过最近随着北韩提高挑衅水平，空军时隔5年决定公开演习。