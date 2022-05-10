6月1日至20日韩国对外出口环比减少3.4%

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韩国国际广播电台报道：本月1至20日韩国对外出口因受公休日等影响比去年同期减少了3.4%。韩国关税厅21日透露，本月1日至20日的韩国对外出口额为313亿美元，比去年同期减少了3.4个百分点。期间韩国工厂企业的开工天数为13.5天，比去年同期减少了2天。考虑到开工天数，此间韩国对外出口日均增长了11%。在出口项目中，半导体和石油产品分别增长了1.9%和88.3%。而汽车、汽车零部件和无限通信产品则分别减少了23.5%、14.7%和23.5%。在出口对象国家和地区中，韩国对中国台湾和新加坡的出口分别增长16.5%和54.9%，而对中国、美国和欧盟、越南的出口则分别减少6.8%、2.1%、5.3%和4.7%。据统计，本月1至20日韩国的进口额为389亿美元，比去年同期增长21.1%。在进口产品中，原油、半导体和石油产品分别增长63.8%、40.2%、24.5%。而半导体制造设备和汽车的进口减少了6.5%和34.8%。在进口对象国家和地区中，中国、美国、日本、沙特阿拉伯和澳大利亚分别增长23.4%、13.3%、1.9%、75.9%和43.1%，而欧盟则减少了3.3%。本月1至20日期间，韩国贸易收支出现了76亿4200万美元逆差，而去年同期则呈现2亿3600万美元顺差。