韩国警方禁止Luna和Terra虚拟货币开发者离境

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韩国国际广播电台报道：正在对韩国虚拟货币Luna币和Terra币暴跌事件展开调查的警方采取了对部分相关人士的出国禁令。据分析，警方在加快调查速度的同时，将在不久之后传唤有关人员、并强制进行搜查。据KBS记者报道，首尔南部地方检察厅金融与证券犯罪联合调查团最近向Terraformlabs公司的职员下达了出国禁令。目前已有2名职员已被确认，他们都是参与Terra币开发的人员。其中也包括一年期间参与Terra币主要开发项目的A某。A某在Terra币开发商的实际附属机构工作期间负责设计与开发“生态固定利率协议(AnchorProtocol)”等核心项目。由于当时还有很多开发人员一起工作，所以也有观测认为，实际上还有更多被禁止出境的相关人员。警方对Terraformlabs公司的创始人权度亨(音译)的调查工作并没有取得较大进展。目前，权度亨代表居住在Terraformlabs公司总部所在地新加坡。据悉，前往新加坡投资移民的人，必须在近三年期间实现460亿韩元营业额的事业业绩，并在新加坡进行23亿韩元基金投资。具备这些条件后，至少要在新加坡生活2年，权度亨代表正在填补这个义务居住时间。目前权度亨代表的行踪仍扑朔迷离。据展望，警方对权度亨代表等经营者的强制调查工作还需要一些时间。警方将先传唤已被禁止离境的虚拟货币开发者，就Terra币的服务项目是否具有非法因素等展开调查。