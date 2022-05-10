金浦至羽田航线时隔两年三个月重启

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韩国国际广播电台报道：受新冠疫情扩散影响，两年三个月期间停航的金浦至羽田航线将从本月29日起重启。韩国政府表示，以每周八个航班为始，今后将逐渐增加航班次数。连接首尔和东京的金浦至羽田航线将从29日重启。韩国国土交通部、外交部和文化体育观光部表示，已与日方就29日起每周运营八个航班达成了协议。这是2020年3月因新冠疫情扩散停航时隔两年三个月重启金浦至羽田航线。韩国政府表示，两国航空当局21日在视频会议中就重启金浦至羽田航线达成最终协议。大韩航空、韩亚航空、日本航空和全日本空输四家航空公司每周分别运营两班。今后将考虑到需求增加走势和航空公司的准备情况，从7月开始逐渐增加航班次数。政府表示，今后将在金浦机场开设欢迎外国游客的场所，今年下半年将在日本主要城市举行韩国旅游说明会。本月起韩日重启签发以旅游为目的的短期签证，预计将进一步搞活两国间的旅游交流。2003年11月开启的金浦至羽田航线是连接首尔和东京的最短距离航线，被视为韩日交流的象征。相较成田机场，羽田机场距离东京市区较近，被认为是韩日间的黄金航线，旅游旺季的航班客座率达98%。韩国外交部表示，韩日两国共同认为应再次搞活两国间的人际交流，今后将重整韩日之间交流相关的制度基础。