北韩媒体：增加前线部队作战任务 修改相关作战计划

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韩国国际广播电台报道：北韩决定由最前线部队运营搭载小型核弹头的新型战术诱导武器和短程导弹，并据此修改了作战计划。据朝中社23日报道，北韩国务委员长金正恩21日、22日主持劳动党中央军事委员会第8届第3次扩大会议，讨论了增加前线部队作战任务、修改作战计划和军事组织编制调整等问题。报道称，金正恩阐述了党中央为提高前线部队作战能力而采取重要军事对策的战略见解和决心，强调了有关工作的重要性，说明了执行的各项原则、任务和方法。报道并未公开前线部队新增作战任务、作战计划修改、军事组织编制调整的具体内容，不过这有可能与今年4月金正恩亲自观摩试射的新型战术诱导武器等可搭载核弹头的短程导弹有关。当时北韩媒体报道称，有关武器提高了战术核武运用的有效性和火力任务的多元性；暗示了短程弹道导弹将可搭载战术核武。北韩媒体还报道称，今后战术核武将由最前线炮兵部队运营。此外，朝中社报道称，22日的会议再次确定了贯彻党的革命性军队建设路线和战略方针的各部门任务。北韩从21日起召开党中央军事委员会扩大会议，目前会议仍在进行中。 这是北韩自去年6月11日以来，时隔1年再次召开党中央军事委员会扩大会议。北韩已完成第7次核试验的准备工作，此次会议会否释放核试验有关信息备受关注。另外，韩国政府就北韩在劳动党中央军事委员会扩大会议相关报道中公开韩方东部地图的事宜分析称，北韩有可能提高对韩国的威胁程度。从北韩官方媒体公开的中央军事委员会照片来看，北韩国务委员长金正恩在会议室放着韩半岛东部地图并听取报告。韩国联合参谋本部公报室室长金俊洛（音）23日在例行新闻发布会上回答“如何评价北韩劳动党中央军事委员会相关会议内容”的提问时表示，韩方正密切关注相关动向。