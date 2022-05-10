韩新增7000多例确诊病例 首名猴痘患者健康良好

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韩国国际广播电台报道：韩国新增确诊病例跌至7000多例。防疫部门表示，确诊病例的减势在一定程度上达到极限后，将维持目前的状态。另外，国内首例猴痘确诊病例的健康状态良好。以23日0时为准，韩国新增7497例确诊病例，较前一天减少将近1500例。危重症病例为58例，死亡新增14例。防疫部门表示，尽管总体上确诊病例仍在减少，但速度正在放缓。中央事故处理本部社会战略班长孙映莱表示，我们认为，当减少势头达到极限后，确诊病例将不再减少、保持现有状态。另外，21日从德国入境的国内首名猴痘确诊患者正在仁川医疗院接受治疗。这名患者在入境时存在低烧、咽喉痛、皮肤病变等症状，但目前健康状态相对良好。防疫部门表示，这名患者在国内无密切接触者，但将对同一个航班上座位在患者前后、两侧、对角线的8名乘客进行每天一次、为期三周的健康状态检查。随着确诊病例的发生，防疫部门将猴痘的传染病预警水平上调至“注意”，并加强入境检疫。病例较多的英国、西班牙、德国等5个国家入境者的发烧标准下调0.2摄氏度，至37.3摄氏度。防疫部门表示，猴痘通过飞沫传播的可能性极低，没有必要过度不安。疾病管理厅厅长白敬兰表示，多名专家认为，猴痘在未与确诊患者进行密切接触的国内人群中传播的风险极低，没有必要过度紧张或担忧。根据世卫组织的数据，猴痘的致死率为3%-6%，高于韩国的新冠致死率，传播速度则慢于新冠。