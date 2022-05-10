韩政府明年无偿援助项目规模达2.5866万亿韩元 同比增21.5%

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韩国国际广播电台报道：明年韩国无偿援助项目规模将达到2.5866万亿韩元，较今年增长21.5%。外交部22日以书面方式召开第4次无偿开发合作战略会议，通过了包括上述内容的“2023年无偿领域国际开发合作施行计划”和“教育公共开发援助（无偿部分）推进战略”。无偿开发合作战略会议是对无偿援助总体事项进行审议、协调的最高级别协议机制。外交部、企划财政部、教育部等14个无偿援助有关部门和韩国国际合作机构（KOICA）、韩国进出口银行出席会议。公共开发援助分为无偿还义务的无偿援助和有偿还义务的有偿援助，在政府内部由外交部负责。考虑到新冠疫情长期化导致发展中国家的脆弱性加剧，明年的无偿领域国际开发合作施行计划将重点推动扩大人道主义援助、加强应对全球性危机。双边合作项目方面，明年将进行1602个无偿开发合作项目，45个机构将为此投入2.3721万亿韩元。多边合作项目方面，韩国将同联合国开发计划署、世卫组织、联合国儿童基金会等45个机构推进54个项目，投入2146亿韩元。此次会议通过的教育公共开发援助推进战略是韩国政府首次在教育领域制定的跨部门无偿援助战略，主要致力于恢复新冠疫情导致的学习不足、缩减数字教育差距。