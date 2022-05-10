韩元对美元汇率收盘价突破1300 韩股两大指数刷新年内低点

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韩国国际广播电台报道：韩元对美元汇率收盘价时隔13年突破1300：1。23日，首尔外汇市场上美元兑韩元汇率报收1301.80韩元，较前一个交易日上升4.50韩元。这是美元兑韩元汇率收盘价自2009年7月13日（1315.0韩元）以来，时隔12年11个月突破1300韩元。昨晚美联储主席鲍威尔在国会听证会上承认经济存在衰退的可能性，加剧了市场的安全资产偏好。盘中汇率突破1300韩元后，韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，将努力稳定市场。当天上午，紧急经济长官会议在政府首尔办公大楼召开。秋庆镐在会上表示，必要时将采取措施稳定市场，将汇率上升带来的市场不安降至最低。韩国综指和科斯达克也连续两天刷新年内低点。23日，韩综指报收2314.32点，较前一个交易日下跌28.49点，跌幅为1.22%。当天综指以2347.84点开盘，较前一个交易日上涨5.03点。盘中则持续震荡，上午曾攀升至2361.23点，下午跌至2306.48点，刷新了前一天（2342.81点）创下的年内低点。当天机构投资者买入9260亿韩元，个人投资者、外国投资者分别抛售6714亿韩元、2963亿韩元。科斯达克指数报收714.38点，较前一个交易日下跌32.58点，跌幅达4.36%，连续第2天下跌超过4%；创下2020年6月15日（693.15点）以来的最低值。外国投资者买入759亿韩元，个人投资者、机构投资者分别抛售642亿韩元、14亿韩元。