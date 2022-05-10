尹锡悦启程出席北约峰会 韩美日时隔四年九个月举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦27日启程赴西班牙马德里，出席北约峰会。韩国、美国、日本首脑会谈也将于本月29日在马德里举行，预计包括北韩问题在内的韩半岛安全合作将成为主要议题。尹锡悦27日搭乘专机启程前往西班牙马德里。29日，尹锡悦将和美国总统拜登、日本首相岸田文雄举行三边首脑会谈。这是韩美日首脑自2017年9月联合国大会之后，时隔四年九个月举行会谈。会谈的最主要议题将是共同应对北韩核导威胁等韩半岛安全问题；另外，在印太地区的经济、安全合作也将是议题之一；美国还有可能提出《韩日军事情报保护协定》正常化等与改善韩日关系有关的问题。美国白宫国家安全委员会事务协调人柯比24日表示，美方期待韩日两国增进合作，情况正在朝这个方向变化。拜登总统期盼在北约峰会上与韩日首脑会晤。不过韩日双边首脑会谈实际上告吹。韩国总统室方面还表示，双方也不会进行简式会谈。总统室表示，举行会谈就必须有成果，但日本参议院选举在即，双方未就两国间亟需解决的问题进行交流。尹锡悦将在北约峰会讲话中呼吁各国对解决北韩核问题予以关注和支持，并将在峰会期间和欧洲主要国家首脑举行九次双边会谈，讨论核能、半导体等经济合作议题。尹锡悦表示，若有必要，将可在北约峰会上讨论韩国面临的各类问题以及出口有关问题。尹锡悦夫人金建熙（音）女士将陪同出访并出席首脑配偶官方活动、同胞邀请晚宴等。