九成在华韩企因中国主要城市封锁措施蒙受损失

韩国国际广播电台报道：一项调查结果显示，九成在中国经商的韩国企业因上海等中国主要城市的封锁政策而蒙受损失。韩国贸易协会上海支部27日表示，面向177家在华经营的韩企进行的问卷调查结果显示，88.1%的应答企业表示“中国的高强度防疫政策对企业经营造成了损失或负面影响”。97.4%的应答企业表示“今年上半年的销售额减少”，其中31.4%的企业同比减幅超过50%。95.5%的应答企业预计销售额减少势头将延续到今年下半年。69.9%的应答企业表示“上半年投资减少”。66.7%的企业表示“上半年雇佣减少”。预计下半年投资和雇佣所受影响将扩大的企业分别达到70.5%和67.3%。报告预计，随着时间的推移，投资和雇佣领域的损失将逐渐扩大。在中国高强度的防疫政策所造成的主要问题方面，应答企业认为包括“移动受限”（16.8%）、“营业及营销活动受限”（16.8%）、“物流和供应链紊乱”（15.9%）等。对于封锁解除后业务恢复正常的程度，41.5%的应答企业表示“不到50%”，22.4%的企业表示“不到30%”。不过制造业和非制造业之间的正常化速度存在差距。回答“已恢复70%以上”的制造业企业多达68.3%，而非制造业企业的这一比例仅为28.3%。另外，55.3%的企业表示“正考虑缩减、暂停、撤离和转移中国地区业务”。35.9%的企业表示“将维持现有业务计划”，仅有7.3%的企业表示“将扩大业务”。企业还希望获得中国政府提高防疫政策可预测性、发放补贴、减免税额、租金折扣等扶持措施。韩国贸易协会上海支部方面表示，韩国政府和有关机构有必要向中国政府告知韩企的损失情况并敦促其采取支援政策。在华外资企业联合起来应对这一问题也是较好的方案。