韩国工资上涨率达到主要五国的2.6倍

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韩国国际广播电台报道：过去20年间，韩国劳动者的平均工资上涨率达到主要五国（G5）的两倍多。全国经济人联合会下属韩国经济研究院26日公开了比较韩国与美国、日本、德国、英国、法国（G5）的劳动成本上升趋势的报告。根据报告，韩国工资劳动者的人均年薪从2000年的29238美元上升至2020年的41960美元，涨幅达到43.5%。人均年薪根据购买力平价（PPP）计算得出。而同一时期，主要五国的人均年薪从43661美元上涨至50876美元，涨幅达到16.5%。韩国工资上涨率达到主要五国平均水平的2.6倍。调查还显示，韩国的工资上涨率在经合组织人口超过3000万的11个成员国中排名第二。韩国经济研究院指出，尽管劳动成本快速上涨，但是劳动效率却未能跟上。研究院对2004年-2019年韩国国内劳动有关指数统计的分析显示，韩国制造业劳动者的人均劳动成本上涨了88.2%，但劳动效率却仅上升了73.6%。同一时期，主要五国的平均劳动成本上涨率和劳动效率指数上升率分别为36.1%和30.8%。研究院还指出，最近五年（2016年-2021年）韩国的最低工资上涨了44.6%，是主要五国平均水平（11.1%）的四倍多，劳动成本的快速上涨对企业构成了巨大压力。全国经济人联合会方面指出，工资上涨未能与成果、效率形成联动，制约了人力运营的自主性，有可能加剧最近的物价上涨压力。