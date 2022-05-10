七成韩国国民仍在户外佩戴口罩

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韩国国际广播电台报道：在韩国解除保持社会距离措施以后，调查显示，七成韩国国民仍因担心感染新冠病毒而在户外佩戴口罩。据韩国乐天信用卡公司5月27-28日针对4082名个人客户进行的有关区域传染病时代的相关调查显示，在“是否在户外佩戴口罩”方面，72.1%的受访者表示"佩戴"。据调查，除20岁年龄段人群以外，其余所有年龄层都有72%以上的受访者回答"佩戴口罩"，而20岁年龄层中58.9%也作出了同样的回答。在采取保持社会距离措施期间，大众营业场所可营业至晚10时，但在相关限制解除后，仍有47.4%的受访者表示会在晚10点前回家。这显示解除营业限制措施后，民众仍呈现出急于回家的趋势。对于“是否在解除禁食措施的电影院吃爆米花”的提问，60.2%的受访者回答"食用"，但在60岁以上人群中，回答“不吃”的占比54.9%。从中显示，年龄越大,不愿意在电影院摄取饮食的比率就越高。在“今年海外旅行意向”方面，回答“去海外旅游”和“不去海外旅游”的比重分别为49.8%和50.2%，两者相差无几。据调查，70%的受访者回答"如果可能的话，会居家办公"，显示出居家办公的偏好度很高。乐天信用卡公司对个人客户结算数据进行分析的结果显示，今年5月用于体育、旅行、看电影等外部休闲活动的结算次数仍较2019年的平均值低10%以上，尚未能恢复到新冠疫情蔓延之前的水平。与此相反,使用在线视频服务等室内休闲活动在新冠疫情蔓延后剧增，今年5月相关行业的结算次数是2019年第一季度月平均值的两倍。