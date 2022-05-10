韩美日首脑强调三边合作 尹锡悦在北约峰会发表讲话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本首脑在北约峰会举办地西班牙马德里举行会谈。三国首脑商定加强合作，应对北韩核与导弹威胁。另外，尹锡悦在北约峰会发表讲话，呼吁对北韩无核化问题予以关注。尹锡悦和美国总统拜登、日本首相岸田文雄以北约峰会为契机，时隔四年九个月举行韩美日首脑会谈。三国首脑就加强三边合作、应对不断升级的北韩核与导弹威胁达成了共识。美国重申提供延伸威慑力的承诺。另外，尹锡悦在北约峰会上发表了约三分钟的讲话，这是韩国首脑首次在北约峰会上讲话。尹锡悦在讲话中阐明了加强与北约合作的决心。他表示，自由与和平只有通过国际社会的联合，才能得到保障。尹锡悦还呼吁北约成员国对北韩无核化问题予以关注。此外，尹锡悦和法国、荷兰、波兰等欧洲主要国家首脑举行双边会谈，讨论包括核电、半导体、军工在内的经济合作问题。尹锡悦还出席了在西班牙同胞晚餐恳谈会，对当地同胞进行了鼓励。在此次峰会期间，尹锡悦和岸田文雄共五次会面，双方就改善韩日关系达成了共识。不过双方并未讨论历史问题等敏感事项。尹锡悦表示，确信岸田文雄首相是能够为未来共同利益携手发展韩日关系、解决两国间问题的伙伴。尹锡悦30日将分别和捷克、英国首脑举行双边会谈，并与北约秘书长会晤，随后启程回国。