尹锡悦与欧洲主要国家首脑举行双边会谈 讨论经济合作事宜

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在北约峰会期间和欧洲主要国家首脑先后举行双边会谈，讨论半导体、核电、军工等领域的经济合作事宜。尹锡悦还呼吁欧洲各国关注北韩无核化问题，并支持釜山申办2030年世博会。尹锡悦29日在西班牙马德里与荷兰首相马克·吕特举行双边首脑会谈。尹锡悦在会谈中表示，国际半导体设备企业ASML等荷兰半导体企业在韩国投资，将有助于构建稳定的供应链。双方一致同意推动关于核电领域合作的工作磋商取得进展。尹锡悦表示，荷兰正在推进扩大核电比例的政策，希望具备全球最高水平安全性和价格竞争力的韩国企业能够为此作出贡献。另外，尹锡悦和法国总统马克龙在双边会谈中就发展核电的重要性达成了共识，并商定扩大两国合作，提高核电的安全运行、加强核电产业竞争力。总统室表示，尹锡悦还呼吁法国支持釜山申办2030年世博会。对此，马克龙表示将予以适当考虑。尹锡悦在和波兰总统安杰伊·杜达的双边会谈中呼吁波兰对在当地经商的300余家韩国家电、成套设备、车载电池、IT基础设施企业予以关注。尹锡悦表示，希望两国在波兰新机场建设项目中展开合作。双方还商定摸索核电、液化天然气船领域的合作方案。尹锡悦还同丹麦首相讨论了激活两国相互投资和企业合作的方案。此外，尹锡悦和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行简会，双方商定加快构建在公共卫生、气候变化、数字技术领域的伙伴关系，并将合作框架扩大至新的挑战课题和领域。尹锡悦呼吁各国首脑关注北韩无核化问题，并支持韩国政府的政策。尹锡悦向法国总统马克龙介绍了韩半岛局势和韩国的对北政策，呼吁法国予以持续关注并发挥作用。法国是联合国安理会常任理事国。马克龙高度评价韩国政府为实现北韩完全无核化作出的外交努力，并表达了充实履行安理会决议、加强两国合作的决心。总统室表示，尹锡悦还和各国首脑就自由民主主义、人权、法治主义等基于价值规范的合作交换了意见，就加强友好国家间的联合与合作取得了共识。另外，尹锡悦出席了在西班牙同胞晚餐恳谈会，对当地同胞进行了鼓励。尹锡悦30日将分别与捷克和英国首脑举行双边会谈，并与北约秘书长会晤。