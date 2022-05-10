美智库：北韩持有核物质至少可制造100枚核武器

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国智库美国外交关系协会（CFR）当地时间28日分析指出，北韩持有的核物质可制造100枚以上的核武器。美国外交关系协会在当天公布的《北韩军事力量分析报告》中指出，北韩具备使用武器级钚和铀生产核武器的技术。北韩在2017年已拥有可生产60枚核弹的核物质，此后五年间平均每年新增可制造12枚核弹的核物质，目前已可生产100枚以上核弹。报告还指出，北韩自2006年首次进行核试验以来，不断提高爆炸力。首次核试验的爆炸力为2000吨（1000吨相当于1000吨三硝基甲苯的爆炸力），2009年提高至8000吨，2013年和2016年更是达到了17千吨。2016年9月北韩核试验的爆炸力再次大幅提升至35千吨，2017年9月3日最后一次核试验的爆炸力据推定已超过200千吨。美国外交关系协会指出，北韩完成核武力建设实际上只是时间问题，美国应承认北韩有可能使用核武器针对美国本土并学习如何生存。美国外交关系协会分析称，北韩运载核武器的导弹技术也不断升级。专家认为，2017年北韩试射的“火星-15型”洲际弹道导弹的射程可达到1.3万公里，若降低发射角度，实际上可覆盖美国全境。报告还指出，2022年北韩试射的“火星-17型”导弹的射程可达到1.5万公里。美国外交关系协会认为，北韩还持有大量生化武器，包括可引发皮肤起泡的芥子气、导致窒息的氯气、损伤肺组织的光气、VX神经毒剂等。其中VX神经毒剂曾被北韩国务委员长金正恩用于暗杀同父异母的兄长金正男。另外，报告认为北韩还持有大量可用于生化武器的病菌和病毒，包括炭疽杆菌、天花、鼠疫等。不过尚不清楚北韩是否具备将这些病菌和病毒制作为武器的能力。北韩还保有不少常规武器，北韩的现役官兵人数为130万人，占总人口的5%，排名全球第四。北韩的年度国防支出约为40亿美元，占到其国内生产总值的四分之一。