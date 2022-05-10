尹锡悦在北约峰会呼吁支持应对北核 韩美日举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本三国首脑会谈在北约峰会期间时隔四年九个月举行。三国首脑就加强合作应对北韩核与导弹威胁取得共识。尹锡悦还在北约峰会发表讲话，呼吁对北韩无核化问题予以关注。尹锡悦和美国总统拜登、日本首相岸田文雄时隔四年九个月举行会谈，北韩问题是此次会谈的核心议题。三国首脑一致同意加强三边合作，以应对不断升级的北韩核与导弹威胁。美国重申提供延伸威慑的承诺。尹锡悦表示，北韩的核与导弹威胁升级，国际局势的不稳定性扩大，愈发凸显韩美日合作的重要性。尹锡悦还在北约峰会上发表讲话，这也是韩国首脑首次在北约峰会上发表讲话。尹锡悦强调“价值同盟”，提出国际社会联合起来守护自由与和平，并呼吁北约成员国关注北韩无核化问题。因历史问题而跌至冰点的韩日关系也出现了改善迹象。尹锡悦和日本首相岸田文雄在北约峰会首脑欢迎晚宴和韩美日首脑会谈等场合共五次会面，阐明了改善韩日关系的决心。尹锡悦表示，确信岸田文雄首相能够成为解决韩日间问题、为两国未来的共同利益而发展两国关系的伙伴。受邀出席此次北约峰会的韩国、日本、澳大利亚、新西兰四国首脑还单独会晤，就新印太地区战略构想进行对话。尹锡悦指出，这次会议的意义在于尊重基于自由和人权秩序的国家之间的合作。不过尹锡悦似乎考虑到中国的反应，表示不会提及具体国家。