尹锡悦会晤欧洲主要国家首脑 推动半导体、核电、军工合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和欧洲主要国家首脑先后举行双边会谈，展开经济外交。会谈就核电、军工、半导体领域的合作方案进行了广泛讨论。总统室表示，这是首脑“推销外交”的开始。尹锡悦在和法国总统马克龙的会谈中讨论了核电、航空产业的合作方案。在与荷兰首相的会谈中，尹锡悦呼吁荷方向韩国半导体企业稳定供应设备。荷兰拥有全球主要半导体设备企业ASML。尹锡悦还和波兰总统商定加强军工、核电领域的合作。尹锡悦表示，韩国和波兰在贸易投资，乃至基础设施、能源、军工等多方面的战略伙伴关系正逐步深化，对此感到非常高兴。尹锡悦还和丹麦首相讨论了能源领域的合作，一天内共与欧洲四国首脑举行会谈。加强经济合作是所有会谈的主要议题。总统室表示，此次北约峰会之行拉开了首脑“推销外交”的序幕。不过这次峰会期间并未公布具体成果。总统室表示，目前还处于起步阶段，今后将继续努力取得成果。总统室经济首席秘书崔相穆表示，总统将继续展开推销活动，有关部门和企业将与对方国家政府部门、企业展开合作，尽全力取得可视的成果。尹锡悦30日分别与捷克、英国首脑举行双边会谈，并与北约秘书长会晤，随后启程回国。尹锡悦在与捷克总理彼得·菲亚拉举行的双边会谈中，就核电和电动汽车电池事业等经济合作方案进行了讨论。