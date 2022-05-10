韩首都圈现强降雨 多条主要道路实施交通管制

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韩国国际广播电台报道：随着强降雨持续，首尔市内多条道路实施管制，一度引起交通混乱。受连续数日降雨的影响，汉江水位上升。以30日上午11时20分为准，潜水桥附近的水位为6.65米，高于行人管制水位（5.5米）和车辆管制水位（6.2米）。从上午9时10分起，潜水桥实施双向交通管制。影响汉江水位的八堂大坝泄洪量较29日晚10时增长十倍多。以30日上午10时30分为准，八堂大坝的泄洪量达到每秒8100吨。受凌晨开始的强降雨天气影响，首尔多条主要道路一度实施管制。中浪川河水泛滥导致东部干线道路从30日上午6时50分起实施管制，不过随着水位下降，部分路段已解除管制。良才川路、西部干线道路部分路段等也实施了交通管制，目前均已重新开放。另外，受河流上游北韩水流量增加的影响，南北接壤地区的河流水位也在上升。以30日上午11时20分为准，接近北韩的涟川郡南水库水位达到28.3米，距离设计洪水位40米仅剩不到12米。政府曾口头要求北韩在水库泄洪前通知韩方，不过北韩迄今尚未回应。位于临津江上游北部的北韩黄江水库蓄水量是韩国郡南湖调节水库的约五倍，一旦打开闸门泄洪，临津江最北端的必胜桥和郡南水库的水位将快速上升。北韩在2020年梅雨季多次打开黄江水库的闸门泄洪，导致临津江必胜桥水位急剧上升，附近京畿道坡州、涟川地区的居民不得不紧急撤离。