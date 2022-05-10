美媒：北韩黑客组织Lazarus窃取美企一亿美元加密货币

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韩国国际广播电台报道：分析指出，北韩黑客组织Lazarus从美国区块链技术企业窃取了价值一亿美元的加密货币。彭博社当地时间29日报道，区块链分析企业Elliptic认为，上周从区块链技术企业Harmony窃取一亿美元加密货币的组织是Lazarus。Harmony开发运用于P2P等非传统金融服务的区块链商品。将加密货币从一个区块链转移至另一个区块链时使用名为“网桥”（Bridge）的技术，此次犯罪对“跨链桥”（Horizon Bridge）进行了黑客攻击。Elliptic指出，基于黑客特征和此后的洗钱行为，有很强烈的迹象显示此次加密货币遭窃的责任有可能在北韩Lazarus组织。为了侵入网桥，黑客们往往将Harmony在亚太地区工作的员工的用户名和密码视作目标。另外，黑客还运用自动化洗钱服务，在亚太地区的晚间转移资金。今年3月，区块链视频游戏企业Axie Infinity遭到网桥黑客攻击，损失了6.25亿美元。美国财政部认为Lazarus是这起犯罪的主体。被认为与北韩侦察总局有关的Lazarus主导对加密货币的黑客攻击，以获取非法外汇。该组织被认为是2014年黑客攻击拍摄嘲讽北韩体制影片的美国索尼影业的主犯，目前已被列入美国和联合国的制裁名单。