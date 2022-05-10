尹锡悦1日中午返韩 结束首次多边外交日程

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦结束为期五天的北约峰会外交日程，踏上回国之路。尹锡悦1日中午抵达韩国。尹锡悦在举行北约峰会的最后一天6月30日与捷克、加拿大和英国等国的首脑接连举行双边会谈，就核电、电池和资源供应链等经济合作方案进行了讨论。总统室表示，在同捷克总理菲亚拉举行的首脑会谈中，尹锡悦呼吁菲亚拉对韩国企业参与捷克杜科瓦尼新核电站项目予以关注和支援，并邀请捷克支持韩国申办2030年釜山世博会。对此，菲亚拉表示，深知韩国核电相关企业在核电项目上的技术和经验，有关韩国申办釜山世博会事宜，在决定最终立场时将适当予以考虑。尹锡悦在与加拿大总理特鲁多举行的双边首脑会谈中也表示，以两国的友谊为基础，将可通过尖端技术、人工智能和能源等尖端未来产业加强经济安全合作。特鲁多表示，期待两国就经济、工作岗位、增长和贸易协定问题进行讨论，韩国是加拿大极为重要的伙伴。尹锡悦在同英国首相鲍里斯·约翰逊举行的双边首脑会谈中发布了包含两国关系未来发展愿景的“韩英双边框架”，并就通过韩英自由贸易协定改善谈判，加强数字和供应链等新经贸问题双边合作基础的有关方案进行了讨论。韩英两位首脑共同认为应在核电产业项目上加强战略合作，并决定持续就具体的合作方案进行讨论。尹锡悦还在与捷克、加拿大和英国首脑举行的双边会谈中，呼吁各方对北韩无核化问题付诸关心，并表示韩国政府认为应果断应对北韩挑衅，各方对此表示了支持。尹锡悦还同北约秘书长斯托尔滕贝格会晤，就包括韩半岛问题在内的主要国际悬案交换了意见。