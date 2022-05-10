民调：尹锡悦支持率43% 负面评价42%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：据1日发布的民意调查结果显示，尹锡悦总统的支持率连续三周下滑。韩国盖洛普28-30日以全国1000名18周岁及以上成人为对象进行的调查结果显示，43%的应答者认为尹锡悦妥善履行总统职务，42%的应答者认为尹锡悦未能妥善履职。在三周前进行的调查中，尹锡悦的支持率为53%，两周前降低到49%，下降了4个百分点。随后在上周进行的调查中降低到47%，再次下降2个百分点，而本周则再次下降4个百分点，最近一个月尹锡悦的支持率持续下降，相较四周前降低了10个百分点。对尹锡悦履职给予负面评价的占比则从三周前的33%上升到两周前和上周的38%，本周则达到42%，持续呈上升势头。对尹锡悦履职给予肯定评价的原因是“尹锡悦拥有决断力、推进力和韧劲”(6%)、“国防和安全”(5%)、“努力工作”(5%)和“沟通”(5%)等。对尹锡悦履职给予负面评价的原因是“人事问题”(18%)、“未顾及到经济和民生”(10%)、“独断独行”(7%)、“缺乏经验、资质和无能”(6%)。本次民调通过90%无线电话和10%有线电话提问的方式进行，应答率为9.1%，可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会网站进行查阅。