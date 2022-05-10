大韩帝国《爱国歌》时隔120年在柏林奏响

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韩国国际广播电台报道：日帝时期被禁止的大韩帝国《爱国歌》在德国柏林奏响。这是德国音乐家奉高宗之命创作的韩国最早的《爱国歌》，时隔120年初次亮相舞台。距离演出还有两个小时，排练活动在一片紧张的氛围之中进行。观众入场后，第一首歌曲是韩国传统乐器大笒和西方管弦乐团的合奏曲《相遇》。韩国艺术综合大学教授、《魂火Ⅶ-相遇》的作曲家林俊希表示，这次演出的主题是“相遇”，韩国传统乐器与西方管弦乐团的相遇、与德国听众的相遇。在演奏德国著名作曲家舒曼、贝多芬的作品之后，大韩帝国《爱国歌》终于首次亮相德国舞台。该作品是普鲁士宫廷音乐家弗兰茨·埃克特（韩国名：誉启炉）奉高宗之命创作的首支《爱国歌》。歌曲在韩国传统音乐的基础之上增添了西方的音阶和节奏。指挥家维尔根·布伦斯表示，这是两种文化的连接，甚至是在120年之前，充满了趣味，令人无法置信。歌词包含了大韩帝国是独立自主国家的意义，《乙巳勒约》之后被日帝禁止演奏。通过2011年的KBS历史特别节目，这首禁歌被复原，时隔100多年再次唱响。柏林文化院长李奉基（音）表示，歌曲时隔120年才重新响起，一方面感到高兴，另一方面也有为时过晚的遗憾之感。曾在德国和韩国被遗忘的《爱国歌》是韩国与德国120年文化交流的第一步。