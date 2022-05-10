韩新冠疫情现反弹 4日起试点实施伤病津贴制度

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例数在上周末出现反弹，达到了一万余例。从4日起，全国六个地区开始试点实施“伤病津贴”制度，鼓励人们生病就休息。以3日0时为准，韩国新增10059例新冠确诊病例，较前一个周日增加3800余例。其中本地感染病例为9868例、境外输入病例为191例，境外输入病例连续十天维持在三位数。危重病例为53例、死亡者新增8人。随着疫情停止放缓，单日新增确诊病例数在五天前重新超过一万例，上周末两天也均在一万例以上。防疫部门表示，夏季室内活动和出行量的增多、疫苗防疫效果的减弱等是疫情反弹的主要原因。从4日起，韩国六个地区将试点实施伤病津贴制度，劳动者伤病时将可领取津贴。这六地是首尔钟路区、京畿道富川、忠清南道天安、庆尚北道浦项、庆尚南道昌原和全罗南道顺天。伤病津贴是指当劳动者因与工作无关的疾病、伤情而无法工作时，提供填补部分收入的津贴。发放额是单日最低工资的60%即43960韩元。个体户和加入雇佣保险的艺术工作者、保险设计师等特殊就业岗位劳动者以及平台劳动者、日工劳动者等非典型劳动者也属于支援对象。保健福祉部将在今后一年内适用三种不同的模型，以分析支援对象的规模和所需财政。