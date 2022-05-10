韩6月电力需求创同期新高 7-8月或发布电力供需警报

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韩国国际广播电台报道：随着韩国各地出现热带夜现象，6月电力需求创下历年同月最高值，电力供应预备率一度跌破10%。预测认为，在电力需求达到峰值的7月-8月，电力供应预备率将进一步下滑，韩国有可能自2013年后时隔九年再次发布电力供需警报。据电力交易所4日消息，6月月均最大电力达到71805兆瓦，同比增长4.3%，是2005年相关统计执行以来的同月最高值，也是6月最大电力首次超过7万兆瓦。最大电力是指一天之中用电量最大时刻的电力需求，月均最大电力上升意味着电力需求的增长。分析指出，这主要是因为电力需求走出疫情影响、呈现复苏势头，再加上酷暑天气提前来临。6月26日，首尔出现了有史以来首个6月热带夜，全国各地的气温也均高于往年平均水平。随着空调启动等电力需求增长，6月23日电力供应预备率一度跌至9.5%，为年内最低值，也是进入今年来首次跌破10%。产业通商资源部表示，今夏电力最大需求将出现在8月第二周。由于今夏将较往年更热，最大电力需求或达到91.7千兆瓦-95.7千兆瓦，高于去年（7月27日91.1千兆瓦）。预备电力预计为5.2千兆瓦-9.2千兆瓦，是最近五年的最低值。预备率将停留在5.4%-10.0%。产业部表示，为确保稳定供应，已确保了9.2千兆瓦的追加预备资源，但是也急需家庭和单位配合节电。产业部还呼吁产业界将员工的夏季休假调整至电力需求最高的8月第二周左右。政府将4日起至9月8日指定为夏季电力供需对策期间，和电力交易所、韩国电力、发电公司联合运营电力供需综合状况室。