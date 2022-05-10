6月韩消费者物价上涨6% 创外汇危机后新高

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韩国国际广播电台报道：6月韩国消费者物价上涨率达6%以上，创1998年发生外汇危机以后的最大涨幅。据统计厅5日发布的“6月消费者物价动向”资料显示，6月消费者物价指数为108.22(2020年=100)，同比上涨6%。这是1998年11月（+6.8%）发生外汇危机以后，消费者物价时隔23年7个月的最大涨幅。消费者物价上涨率今年3月和4月达4%以上，5月涨至5.4%后，时隔一个月再次上涨0.6个百分点。油价、加工食品、餐饮服务价格、农畜水产品物价涨幅均较前月有所扩大。从各产品项目来看，商品物价较一年前上涨了8.5%。工业产品物价上涨9.3%，其中石油类上涨39.6%，涨幅最高。具体来看，柴油(+50.7%)、汽油(+31.4%)、煤油(+72.1%)、汽车用液化石油气(+29.1%)等的物价均大幅上涨。加工食品也上涨7.9%，尤其是功能性化妆品(+16.1%)和面包(+9.2%)的涨幅较高。农畜水产品物价上涨4.8%。尤其是以猪肉(+18.6%)和进口牛肉(+27.2%)为主，畜产品物价上涨10.3%，推动了物价上涨。此外，葡萄(+31.4%)、白菜(+35.5%)、西瓜(+22.2%)、土豆(+37.8%)等的物价有所上涨，不过大米(-12.6%)、苹果(-19.1%)、红薯(-31.6%)、辣椒粉(-15.6%)、梨(-13.8%)等的物价有所下降。