日企建立“日中友好和平不战之碑”向中方道歉

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韩国国际广播电台报道：日本市民团体使用运营军舰岛海底煤矿日本企业的资金为被强征中国劳工建立追悼碑这一事实近期得到了确认。日帝强占时期被强征的韩国劳工也被带到军舰岛从事劳役。据韩国媒体近期前往日本现场访问并采访当地有关人士确认，以日本长崎县为中心进行活动的市民团体方面使用三菱综合材料提供的资金制作了“日中友好和平不战之碑”（以下简称“友好碑”），并设于长崎市郊外建成的小公园里。建立友好碑是2016年6月三菱综合材料与被强征到军舰岛等地的中国受害者及其遗属达成和解时的承诺事项之一。在战争期间，被强征到位于长崎县的军舰岛、高岛、崎户岛三个岛屿地区煤矿的中国劳工达845人，这些劳工被三菱综合材料的前身三菱矿业等企业强征从事劳役。日方在友好碑上标注了中国劳工被强征到日本的有关内容，石碑上还刻有受害者的姓名，以此向中方道歉。在日本强征外籍劳工时期，韩国劳工也被强制带到军舰岛从事劳役，遭到严重的人权侵犯，本质上与中国受害者相同。但三菱综合材料并未向来自韩半岛的受害者道歉，这与日本政府否认韩国劳工被强征和强制从事劳役是一脉相连的。三菱综合材料对待中国受害者的方式与其系列公司三菱重工业拒绝向被强征韩国劳工道歉和赔偿也形成了对比，日方对中国和韩国采取了不同的措施。