韩国第一架月球探测器“DANURI”开始运往发射场

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韩国国际广播电台报道：寓意“尽享月球后返回”的韩国第一架月球探测器“DANURI”开始运往发射场。韩国科学技术信息通信部5日透露，“DANURI”月球探测器当天上午10时从位于大田的韩国航空宇宙研究院出发，运往位于美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地(CCAFS)。月球探测器“DANURI”在维持适当温度与湿度的情况下装载于抗震特殊集装箱内，于当天抵达仁川国际机场。该探测器在运至美国奥兰多机场后，将通过陆路于本月7日运抵位于美国卡纳维拉尔角空军基地的发射场。在当地的一个月期间，有关部门将对“DANURI”月球探测器进行状态检测、注入燃料、组装运载体等发射准备工作，然后于韩国时间8月3日上午8时24分将其搭载于Space X公司的可回收式中型运载火箭“猎鹰9号”（Falcon 9）上发射升空。“DANURI”月球探测器发射后将约航行四个半月，并于今年12月抵达月球轨道。韩国将与美国国家航空航天局(NASA)合作，将该月球探测器送入弹道式地月转移轨道。虽然弹道式地月转移轨道的飞行距离长，但能够利用行星的重力，从而节省探测器的大量燃料。“DANURI”月球探测器在进入正常轨道后，在今后的一年期间将在月球100公里上空环绕，执行包括探测月球表面着陆候选地、测试宇宙网络技术等科学任务。