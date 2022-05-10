韩国消费者物价涨幅20余年来首次突破6%

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韩国国际广播电台报道：6月韩国消费者物价上涨幅度突破了6%。国际能源价格上升、国内服务价格上涨，导致整体物价呈激增趋势。自1998年外汇危机之后，韩国物价涨幅首次突破6%。据KBS记者报道，统计厅5日透露，与去年同期相比，今年6月韩国消费者物价上升了6%。这是2000年以后，韩国消费者物价涨幅首次突破6%。韩国遭受外汇危机的1998年11月，消费者物价上涨了6.8%，上月的涨幅则创23年7个月以来的最高值。国际油价暴涨是消费者物价涨幅创新高的最主要原因。在各种商品中，较一年前上涨50%的柴油价格和上涨31%的汽油价格推动工业产品物价上升了9.3%。受国际能源价格上涨影响，畜产品和内需服务领域的物价也随之进一步上涨。受猪肉价格上涨18%、进口牛肉价格上涨27%的影响，整体畜产品物价上升了10%。餐饮服务业物价较去年上涨了8%。物价的绝对数值高固然是问题，而进一步加快的上涨速度也令人担忧。韩国消费者物价涨幅到去年年初还维持在1%以下的水平，但去年10月超过了3%，今年3月达到4%，5月进一步上升至5%的水平，在时隔一个月后，6月再次突破6%。统计厅经济动向统计审议官鱼云善说，如果韩国继续保持目前的物价上涨速度，将不能排除物价涨幅进入7%的可能性。由于物价上升速度非常快，因此物价升幅走势还有待观察。由普通民众购买频率和支出比重相对较高的商品组成、体现体感物价的生活物价指数更高。该指数与去年同期相比上升了7.4%，这也是1998年11月以后的最高值。