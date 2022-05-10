双龙汽车确定最终收购方并发布新车

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韩国国际广播电台报道：双龙汽车再次启动出售程序后最终确定了收购方，并时隔三年发布新车。截至目前，双龙汽车已连续21个季度出现亏损，此次是否能起死回生引发了关注。接受法定管理并再次启动出售程序的双龙汽车时隔三年正式发布新车。在推出新款汽车的同时，双龙汽车发布了经营正常化愿景，决定截至2024年推出三款电动汽车。双龙汽车管理人郑龙元（音译）表示，双龙汽车将在两年内恢复SUV(运动型多用途汽车)著名品牌的地位，并彻底实现经营正常化。为生产新车，其间以一班倒形式工作的双龙汽车员工将从下周起改为两班倒，截至今年下半年预定生产2.6万部汽车。双龙汽车的最终收购方KG财团的有关人士当天也出席会议，表示将不会进行结构调整，并将积极进军海外和克服危机。KG财团会长郭载善表示，从初期开始就从未考虑过进行结构调整，公司方面认为未来应积极进军海外。不过分析认为，双龙汽车距离经营正常化还要走一段很长的路。虽然KG财团计划投入9000亿韩元的收购资金和运营资金，但双龙汽车需偿还的债务达1.5万亿韩元，且每年需投入5000亿韩元的运营资金。此外，世界经济增长放缓，预计汽车需求将会减少，收益情况将难以在短期内获得改善。韩国汽车研究院研究委员李恒求（音译）指出，汽车需求量有可能低于预计，但（双龙）需要投入的费用却可能持续增加。