旅美韩人制作讲述韩人故事的美剧

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韩国国际广播电台报道：最近美国国内对韩国文化内容(K-Contents)的关注度不断提高，旅美韩人开始以自己的生活为主题制作美剧。这里是电视剧拍摄现场，这部连续剧描写制作电影的韩人青年为进入好莱坞主流电影界而在当地奋斗的过程。剧中主要演员为韩人，配角由好莱坞演员出演。演员奥布里·米勒说，朋友们对能够看到在美国实际发生的韩国人的故事有着非常好的反响。这部电视剧分为五集，共投入25亿韩元，将于今年下半年通过互联网电视（OTT）服务平台等播放。导演宗维锡（音译）表示，韩人能够参与以美国白人和主流人士主导的社会领导层，这将成为韩人新的起点。这部电视剧讲述洛杉矶暴动时期在韩国城度过艰辛岁月的第一代韩人鲜为人知的故事。演员兼制片人金钟万（音译）表示，我们将通过美国电视剧这一平台带大家了解第一代韩人在洛杉矶黑人暴动时期都有过哪些遭遇，我们认为这将引起巨大反响。由备受瞩目的好莱坞新锐导演担任编剧和导演、时长达17分的电视剧预告片已引起好莱坞大型制片公司的关注。导演兼编剧亚历山大·伯格曼表示，自己认为好莱坞和世界已经做好接受韩国人的准备，这也是自己想要看到的，也希望看到更多韩国人在这里取得成就。韩国人有很多想要表达的内容，也应该在这里讲述自己的故事。