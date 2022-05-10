5月韩经常项目收支顺差为38.6亿美元 同比大减65.5亿美元

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韩国国际广播电台报道：5月韩国经常项目收支转为顺差，不过受原材料价格上涨的影响，进口额增幅大于出口额，顺差规模同比缩减。韩国银行7日公布的国际收支初步统计显示，5月韩国经常项目收支出现38.6亿美元的顺差。4月韩国经常项目收支打破了持续约两年的顺差基调，出现8000万美元逆差，此次时隔一个月重新转为顺差。但顺差规模较去年同期（104.1亿美元）减少65.5亿美元。从各项目来看，商品收支顺差为27.4亿美元，同比减少39.1亿美元。虽然出口额在半导体、石油制品的带动下向好，达到617亿美元，同比增长20.5%，但进口额增幅更大，同比增幅达到32.4%，为589.6亿美元。按照通关标准计算，5月原材料进口额同比增长52.9%。其中原油、煤炭、天然气、石油制品等能源产品进口额的同比增幅更是高达75%。服务收支出现2000万美元逆差，但规模远远小于去年同期的7.3亿美元。旅游收支逆差为6.4亿美元，较去年同期（7亿美元）有所减少。初次收入账户收支的顺差规模为14.5亿美元，同比减少35.8亿美元。分红收入收支顺差规模为5.2亿美元，同比减少36.9亿美元。从金融账户资产中扣除负债后的净资产增长30.3亿美元。韩国对海外直接投资增长54.7亿美元，外商对韩国直接投资增长13.7亿美元。韩国投资者对海外证券投资增长71.3亿美元，外国投资者对韩国证券投资增长24.6亿美元。