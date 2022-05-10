环太军演进行 韩海军作用扩大

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韩国国际广播电台报道：全球最大规模海上军演“环太平洋军事演习”正在美国夏威夷进行。此次演习的目标是牵制中国和俄罗斯。韩国海军派遣包括“马罗岛”号两栖攻击舰在内的最大规模兵力参加演习，在演习中的作用进一步扩大。环太平洋军演每两年举行一次。来自全球26个国家的40余艘军舰在美国夏威夷珍珠港集结，韩国海军最大规模舰艇“马罗岛”号也与美国航母并肩。这是“马罗岛”号首次参加环太平洋军演。此外，宙斯盾舰“世宗大王”号、“文武大王”号、潜水艇“申乭石”号及千余名官兵也参加演习。韩军派遣的兵力为历届最大规模，在此次军演中仅次于美国。被提升为将军级的韩国海军训练团长首次担任“突袭团长”，负责指挥8国的13艘舰艇和9国的千余名官兵。环太平洋军演战团长安祥敏（音）表示，这意味着大韩民国海军地位的提升，大韩民国在维护世界安全方面的角色也进一步增加。日本、印度、澳大利亚和东南亚国家均参加此次军演。而中国自与美国爆发贸易战的2018年起、俄罗斯自吞并克里米亚半岛的2014年起被排除在参演国家之外。美国方面表示，这次演习的目标是遏制和挫败主要大国的攻击。分析指出，这是针对中国和俄罗斯。韩国海军在结束环太平洋军演后，还将与美国、日本展开旨在应对北韩导弹挑衅的弹道导弹探测和追踪演习。