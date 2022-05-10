韩检方调查国情院前院长朴智元和徐薰

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国检察着手调查国家情报院两名前院长朴智元和徐薰。国情院6日就西海公务员遭射杀事件和脱北渔民强制遣返事件分别检举二人。不过朴智元坚决否认有关嫌疑。首尔中央地方检察厅将朴智元的案件分配至公共调查第一部门，该部门目前正在调查遭杀害公务员遗属检举国情院前院长徐薰的案件。国情院表示，朴智元涉嫌违反《国家情报院法》、损坏公用电子记录等。据国情院内部调查结果，朴智元擅自删除了关于西海公务员遭射杀事件的情报报告。对此，朴智元提出强烈反驳。他在脸书上表示，“完全不存在这种情况”，“不要将国情院牵扯入政治之中”。西海公务员遭枪杀事件是指海洋水产部公务员李大俊（音译）2020年9月在西海最北端小延坪岛附近海域失踪后遭北韩军射杀并烧毁尸体的事件。最近海警和国防部推翻了“李大俊主动越北”的中期调查结论，遗属也检举了当时负责调查的前政府有关人士。另外，徐薰所涉及的脱北渔民强制遣返案件被分配至公共调查第三部门。2019年11月，2名北韩船员杀害了16名同事并表达了归顺意愿，但韩方通过板门店将二人遣返北韩。徐薰被怀疑强制提前结束当时的联合调查。总统室就相关情况表示，通过国情院的新闻资料得知了检举情况，将密切关注检方的调查。