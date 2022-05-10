去年韩化妆品出口额首次突破10万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：去年韩国化妆品出口额同比增长20%以上，有史以来首次突破10万亿韩元。化妆品进口额为1万亿余韩元，贸易收支顺差超过9万亿韩元，连续10年实现顺差。据食品医药品安全处7日消息，去年韩国化妆品出口额为10.5099万亿韩元（合91.8357亿美元），同比增长21.3%。这一数据仅次于法国、美国，排名全球第三，也是韩国连续第二年保持这一排名。化妆品出口额已超过家电（86亿美元）、医药品（84亿美元）和手机（49亿美元）。出口对象国和地区达到153个，其中大中华区（中国、中国香港、中国台湾等）占比61.3%，北美（美国、加拿大等）和日本的占比也在逐步上升。去年化妆品贸易收支顺差同比增长28.6%，有史以来首次突破9万亿韩元。化妆品贸易收支顺差占到总贸易收支顺差（293.0692亿美元）的25.7%，较2019年（13.6%）、2020年（14.3%）显著上升。化妆品生产额为16.6533万亿韩元，同比增长9.8%，恢复到疫情前2019年（16.2663万亿韩元）的水平。另外，化妆品责任销售企业、制造企业的数量同比分别增长14.9%和8.8%。2020年3月定制型化妆品销售业制度实施后，定制型化妆品销售企业数量也同比增长65.2%，达到185家。定制型化妆品是指根据个人的皮肤诊断结果和喜好，在销售点现场配制、分装、销售的化妆品。