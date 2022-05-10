韩进口牛肉和鸡肉适用0%关税 加强支援弱势群体

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韩国国际广播电台报道：6月韩国消费者物价上涨率创外汇危机以后的最高值。在物价飙升的情况下，政府追加发布民生对策，降低进口牛肉和鸡肉等产品的进口关税，并增加能源代金券金额。尹锡悦总统8日上午在总统室召开首次紧急经济民生会议，发布了包括上述内容的“减轻高物价负担民生稳定方案”。首先，对进口牛肉、鸡肉、奶粉、大葱和咖啡豆等七种产品将适用0%的配额关税。目前，美国产进口牛肉的关税税率为10%、澳大利亚产为16%，进口鸡肉的关税税率为20%-30%，上述进口产品均将适用0%的关税。政府预计，若对10万吨进口牛肉适用配额关税，牛肉价格最高将降低5%-8%。猪肉已适用配额关税，不过数量已提前用尽，政府决定将配额数量再增加2万吨。原本征收20%、40%和176%关税的进口奶粉也适用配额关税，配额数量也从原本1607吨增至1万吨，以降低进口单价。另外，大葱由于栽培面积减少而减产，在今后三个月期间将对448吨进口大葱适用配额关税。咖啡豆原本征收2%的关税、炒咖啡豆征收8%的关税、酒精原料征收10%的关税，今后也均改为适用配额关税。政府介绍说，除烧酒外，酒精还用于制造食醋、酱油、面包等食材和向医药品、化妆品等生活必需品提供原料，对生活物价的影响较大。政府为致力于减轻因高物价而给国民带来的负担，今后将继续挖掘民生稳定课题。