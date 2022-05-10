北韩发射2枚火箭炮 韩美维持联合应对态势

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韩国国际广播电台报道：北韩10日在西海岸向西海发射2枚火箭炮。有迹象显示北韩已完成第七次核试验的准备工作，而美国空军F-35A战斗机时隔约五年在韩国部署并将投入联合军演，分析认为，北韩此举或为低强度武力示威。根据韩国联合参谋本部向媒体公开的消息，当天下午6时21分至37分许，韩方探测到据推定为北韩火箭炮的航迹。联合参谋本部表示，韩军加强了监视和警戒态势，韩美正保持紧密合作并维持严密的应对态势。韩军的探测雷达捕捉到了火箭炮的航迹，据分析，火箭炮口径有可能为120毫米或240毫米。军方正在分析此次火箭炮发射是属于日常训练、试射抑或武力示威。北韩军从本月起展开夏季训练。总统室国家安保室长金圣翰在国家危机管理中心听取了联合参谋本部的报告，并检查了韩军的应对态势。国家安保室正密切关注北韩进一步发射的可能性。6月12日，北韩向西海发射了约五枚无诱导功能的240毫米火箭炮。进入今年以来，北韩已进行了17次弹道导弹挑衅，其中三次在尹锡悦政府成立后进行。韩美本周将举行联合空中演习，为此，目前美国空军六架F-35A隐形战斗机已临时部署在全罗北道群山。这是该机型自2017年12月以来首次公开部署在韩半岛。