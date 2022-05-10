尹锡悦支持率37% 共同民主党支持率超国民力量

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韩国国际广播电台报道：一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率跌至30%水平。民调机构Realmeter本月4日-8日面向全国2525名18岁及以上选民进行的调查结果显示，37.0%的应答者对尹锡悦履职予以正面评价，57.0%的应答者做出负面评价。正面评价较一周前下滑7.4个百分点，负面评价则上升了6.8个百分点。这是尹锡悦就任两个月来，Realmeter调查的支持率首次跌至30%水平。分析指出，执政党国民力量党近期的一系列事件对此造成了影响。本月8日，该党党首李俊锡因涉嫌唆使销毁性贿赂丑闻证据而受到党内处罚。本月8日公布的韩国盖洛普民调结果也显示，尹锡悦的支持率自执政以来首次跌破40%。在此次Realmeter的调查中，正面和负面评价的差距达到20.0个百分点，超出统计误差范围。尹锡悦支持率呈持续下滑的趋势。6月第一周为52.1%，第二周跌至48.0%，到第五周进一步跌至44.4%，本周则跌破40%。负面评价则不断上升。6月第一周为40.3%，第四周上升至47.7%，第五周达到50.2%，本周进一步升至57.0%。从地区来看，首尔（下滑11.3个百分点）、大田·世宗·忠清（下滑10.6个百分点）、大邱·庆北（下滑9.6个百分点）的支持率下滑幅度较大。釜山·蔚山·庆南（下滑6.9个百分点）和仁川·京畿（下滑5.4个百分点）也出现了显著下滑。按照年龄段来划分，20-29岁人群的支持率下滑幅度最大，达到12.9个百分点。其次是60-69岁人群（下滑10.2个百分点）和70岁以上人群（下滑8.0个百分点）等。在政党支持率调查中，执政党国民力量党的支持率为40.9%，较上周下滑2.6个百分点。在野党共同民主党支持率为41.8%，上升1.5个百分点。虽然两者差距在统计误差范围内，但这是共同民主党时隔14周再次领先国民力量党。正义党支持率为3.4%，较上周上升1.0个百分点。其他政党为1.9%，上升0.3个百分点。无党派占比为12.0%，上升1.8个百分点。此次调查以无线（97%）、有线（3%）混合的自动问答方式进行，应答率为3.9%。可信任度为95%，标本误差为±2.0个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。