北韩本周内将迎来新一轮暴雨 分析称截至9月不会进行核试验

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：最近，北韩城市和农耕地因暴雨蒙受损失，由于本周内预计还将有强降雨过程，北韩当局呼吁居民注意。朝鲜中央电视台11日报道称，本月13日至14日上午，西海岸大部分地区和江原道、咸镜南道南部将有暴雨和强降雨。同一时期，平壤、黄海南道、黄海北道、平安南道、平安北道、江原道、咸镜南道地区将出现80-150毫米的降雨。报道称，由于部分地区的降水量可达到200-250毫米，应及时制定安全对策，确保农业等民生经济不受影响。报道还称，继位于鸭绿江下游的平安北道义州郡大和里到新义州市下丹里区间发布洪水中级警报后，12日鸭绿江第一支流长津江的长津湖和狼林湖将发布洪水预警。受6月底暴雨的影响，北韩平壤等城市和农耕地发生水灾。本月8日的突发性暴雨甚至造成北中边境城市新义州一带道路停运。分析认为，由于梅雨季造成的损失，北韩到9月为止将不会进行核试验。美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心东亚不扩散项目主任刘易斯7日接受自由亚洲电台采访时表示，北韩大量道路被冲垮，预计至少到9月不会进行核试验。不过刘易斯强调，北韩只是在等待更干燥的季节，核试验准备工作已全部完成。刘易斯还表示，观察试验场的隧道便可得知北韩是否即将进行核试验，目前已发现北韩修建用于存放核试验设备的场所。