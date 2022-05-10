纽约中央公园掀起K-Pop热潮

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韩国国际广播电台报道：美国纽约的代表性公园中央公园（Central Park）在经历了新冠疫情大流行以后举行了大规模的K-Pop演唱会。数千名K-Pop粉丝聚集一堂，跟随着韩国歌曲欢呼雀跃。韩国特派记者在现场报道说，实现逆袭神话的女子组合Brave Girls登上演唱会开场舞台， 演出现场瞬间便掀起一股狂热的气氛。与家人、朋友和情侣一起到来的5000多名K-Pop粉丝聚集在纽约中央公园，为K-Pop的盛宴欢欣鼓舞。一位观众说，我热爱K-Pop，K-Pop亮丽的舞姿、意味深长的歌词，这些音乐令人感到惊叹。男子组合Golden Child和在美国人气音乐比赛节目中夺冠后名声大噪的AleXa也以绚烂的舞蹈和歌曲点燃了舞台。歌星AleXa说，我原来就希望站在美国这么大规模的舞台上，能获得如此好的机会、站在纽约的粉丝面前，我感到无比幸福。这是继2019年在纽约中央公园举行BTS演出后时隔三年再次在纽约举行大型K-Pop演唱会。久违的K-Pop舞台让纽约市民们欢呼雀跃、跃跃欲试。演唱会现场不可或缺的"群唱"也在不停地唱响。纽约中央公园有关部门自今年夏季全面重启大规模露天公演活动以来，将K-Pop演唱会放在首位进行了筹划。美国纽约中央公园艺术总监鲍尔拉表示，所有人都为在中央公园重新举行表演活动感到高兴与祝福，惊人的演唱会不会让人们呆在家里。