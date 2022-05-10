MBTI性格测试在韩流行 专家提醒勿过度相信

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韩国国际广播电台报道：最近在韩国流行进行MBTI性格测试。相较血型，人们认为MBTI性格测试更加科学。但MBTI也有不少副作用，比如容易对人产生偏见或轻易将对方定性。这里是位于首尔的一家公司，上班族正聚在一起聊天。不知从何时开始，大家开始不再怎么谈论血型，而是聊起MBTI。MBTI将四项指标根据外倾型和内倾型等各分为两种类型，共分类为16种性格类型。参与聊天的一名男职员的性格类型是ISFP，是所谓的“艺术家型”。虽然这名职员正常在公司上班，但对自己的MBTI类型比较在意。居住在首尔钟路区的李亨奎（音译）表示，ISFP被认为是“躺着的人”（懒散的人），不久前电视上也播出了相关节目。这种类型的人较为懒散，给人的印象是躺下就不愿起来的那种类型。MBTI是在两种类型中择一，因此难以反映出多种和复杂的性格。尤其是容易产生将对方定性为“你就是这种人”的副作用。居住在首尔瑞草区的洪维洙（音译）表示，如果说某人的MBTI是哪一种，大家就会觉得这个人就是那种人，而当事者本身也可能会逐渐就变成那种人，我觉得这样不太好。每次检测MBTI时也有可能出现不同的结果，因此可信度并不高。专家提醒，不应过度相信相关测试。