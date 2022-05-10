韩首款国产疫苗“SKYCovione”有望下半年上市

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韩国国际广播电台报道：韩国首款国产疫苗、SK生物科学生产的“SKYCovione Multi Inj.”（GBP510）有望于下半年上市。这款疫苗将面向尚未接种的人群使用。SK生物科学14日公开了6月29日获批的“SKYCovione”的研发场所，并宣布将正式启动商用化流程。韩国食品医药品安全处此前批准“SKYCovione”面向18岁及以上成年人使用，防疫部门今年3月已预购1000万剂疫苗。防疫部门表示，“SKYCovione”的具体接种计划将经过专家咨询和预防接种专门委员会审议后制定。由于该疫苗被批准用为基础接种疫苗，计划面向未接种者使用。目前“SKYCovione”正进行第三剂接种、交叉接种临床试验，年内还将面向12-17岁人群进行三期临床试验。另外，有关部门正考虑进行扩大临床试验，检验疫苗对变异毒株的免疫效果。“SKYCovione”于2020年2月起投入研发，去年8月成为首款进入国际三期临床试验的国产疫苗。临床试验结果显示，接种该疫苗后形成的中和抗体达到阿斯利康疫苗的2.93倍。SK生物科学方面还表示，该疫苗对65岁及以上人群的免疫效果也较为突出，降低重症转化率的效果亦好于现有其他疫苗。“SKYCovione”基于合成抗原平台研发而成。合成抗原平台长期运用于乙型流感、宫颈癌等疾病的疫苗研发，安全性和有效性已得到验证。