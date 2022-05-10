韩政界围绕脱北渔民遣返事件展开唇枪舌战

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部两天前公开了2019年脱北渔民被遣返场面的照片并改变原有立场，称“当时的决定是错误的”。政界就此展开激烈争辩。总统室和执政党国民力量党称遣返脱北渔民是“反人伦犯罪行为”。在野党共同民主党则反驳称，脱北渔民是杀害16人的重大凶犯。总统室在统一部公开照片一天后即13日表示，脱北渔民已表明归顺意愿，但仍遭强制遣返，这是违反国际法和《宪法》的反人道主义犯罪行为，须查明真相。总统室还就脱北渔民涉嫌杀害同事表示，比起这些人本身的情况，归顺程序是否得到执行更为重要。对此举是否是因支持率下滑而针对前政府的提问，总统室表示，新政府重视恢复自由和人权的普遍价值，并非针对前政府实施的报复行为。国民力量党也表示，强制遣返是抹杀人权的行为，将组建真相调查工作组。该党代理党首权性东称，任何权力都不具备将归顺韩国的北韩人强制遣返的权限。共同民主党则抗议称，脱北渔民是杀害了16人的重大凶犯，政府和执政党的举动是以安全为代价的舆论操纵行为。该党非常对策委员长禹相虎指出，当时五个联合审问组在监听情报和当事者陈述的基础上，就脱北渔民的犯罪事实得出了一致结论。禹相虎还表示，遣返决定还考虑到了《脱北居民法》的条款，即杀人等重大犯罪者不被视作保护对象。国会议员、时任青瓦台国政企划状况室长尹健永也表示，当时北韩渔民并无真诚的归顺意愿。与此同时，脱北居民团体和北韩人权团体在国会前召开记者会，要求调查脱北居民被强制遣返事件的真相并惩罚责任人。