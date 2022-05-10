韩政府拟改善经济法刑罚规定 劳资意见相左

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将推动经济法有关量刑的合理化，删除与犯罪无关的行政义务违反等刑罚，确保不对企业活动构成制约。企划财政部第一次官方基善、法务部次官李鲁公13日在政府首尔办公大楼主持召开经济刑罚规定改善工作组成立会议并表示，经济有关法律的过度刑罚条款导致了民间经营活动萎缩、韩国投资吸引力下降等副作用，始终有意见提出修改的必要性。工作组将首先对各部门管辖的法律条款进行全面调查，并听取企业界六大团体和专家等的意见，从零探讨有关刑罚条款。探讨标准包括：对自治而言是否为必要、最低限度的刑罚；是否可通过行政制裁等其他手段来达到立法目的；是否与立法目的相似的其他法律条款重复；海外案例比较；是否符合时代变化等。通过探讨，工作组将对与国民生命、犯罪无关的行政义务违反相关刑罚条款予以删除或转换为行政制裁。若刑罚必须保留，则将减轻过重的量刑，或在行政制裁未得到履行后再处以刑罚，并根据责任轻重分等级量刑。企业界和劳动界对政府的这一举措给予了截然相反的评价。全国经济人联合会在新闻资料中表示，对企业和企业家的过度、重复处罚是扰乱经营活动的原因之一，政府能够认识到一直以来的问题、着手改善经济有关刑罚，企业界对此表示热烈欢迎。全国民主劳动组合总联盟则表示，这一措施再次证明了财阀资本凌驾于法律之上。政府暗示对错误行为也将予以宽大处理，释放出了财阀可任意妄为的信号。这届政府成立后，韩国重新成为财阀共和国，现任政府强调的法律和原则不适用于用人方，仅适用于劳动者。