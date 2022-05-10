尹锡悦：将采取金融措施减轻弱势群体还贷压力

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，加息是为遏制物价而采取的不得已措施，但不应使压力转嫁到社会弱势群体身上。尹锡悦14日在首尔中区普通民众金融综合支援中心主持第二次紧急经济民生会议时表示，政府将充分利用金融资源制定相关对策。尹锡悦指出，全球各国为遏制物价上涨纷纷加息，加重了弱势群体的债务负担。尹锡悦还指出，因疫情而增加贷款的小工商户和个体户、因房价上涨而贷款买房的普通民众、出于对未来的担忧而借债炒股的青年在本息偿还方面都面临着困难。尹锡悦表示，首先，对于还贷存在困难的小工商户和个体户的金融债务，将由韩国资产管理公社买入贷款债权，通过展期、利息减免等来减轻还贷负担。对于高利息借款人，将由信用担保基金予以担保，转换为低利息贷款，减轻利息负担。尹锡悦还表示，将面向住房抵押贷款借款人尽快实施“放心转换贷款制度”，下调贷款利率、转换为长期固定利率，减轻利率上升造成的负担。尹锡悦指出，应在青年人群发生还贷逾期的情况前设立特惠项目，提前减免利息、推迟本金偿还，并通过“青年放心转换贷款制度”来减轻还贷压力。当天的会议上，政府决定转变普通民众、小工商户等弱势群体债务偿还负担减轻对策的方向，从延期偿还改为减少债务。政府将通过债务重组等方案实质性减轻弱势群体的债务负担，帮助他们重新自立。据金融委员会消息，政府将在9月结束以延期偿还为主的临时金融救济体系，10月起转换为债务结构改善支援体系。债务结构改善项目的重点是为还贷存在困难的借款人进行本金减免等债务重组。为此，政府将使用新起点基金购买30万亿韩元的不良贷款债权并进行债务重组。